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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 28 ИЮНЯ СНИЖАЕТ СТАВКУ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ДО 9,5% ГОДОВЫХ
12:07 21.06.2023
С 28 июня 2023 года ставка рефинансирования снижается с 9,75% до 9,5% годовых. Соответствующее решение принято правлением Национального банка 21 июня 2023 года по итогам заседания по денежно-кредитной политике.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, ставка по кредиту овернайт снижается с 10,75% до 10,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 8,75% до 8,5% годовых.
В Нацбанке отмечают сохранение тенденции замедления инфляционных процессов. Так, в мае 2023 года потребительские цены снизились относительно апреля текущего года на 0,3%. На этом фоне показатель годовой инфляции уменьшился до 3,7% с 4,7% месяцем ранее. Сохраняется также устойчивая динамика к замедлению основных компонентов индекса потребительских цен. Годовая базовая инфляция замедлилась до 3,3% с 4,6% в предыдущем месяце, трендовая инфляция – до 3,4% с 4,6%.
В ближайшие месяцы на фоне ожидаемых низких месячных значений инфляции показатель годового прироста потребительских цен не превысит уровень 5%, полагают в Нацбанке.
«Продолжается восстановление белорусской экономики. Поддержку росту ВВП оказывает постепенное увеличение внутреннего потребления, сопровождаемое сопоставимым ростом предложения товаров и услуг. Расширение платежеспособного спроса поддерживается за счет кредитных ресурсов банков в национальной валюте, доступность которых для организаций и граждан повысилась на фоне снижения процентных ставок. Средняя процентная ставка по вновь выдаваемым кредитам банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» юридическим лицам в мае 2023 года составила 8,32% годовых против 8,65% годовых месяцем ранее», - отмечают в Нацбанке.
Проинфляционные риски регулятор по-прежнему оценивает как умеренные.
«Остаются повышенными темпы прироста рублевой денежной массы, что во многом связано с процессами девалютизации экономики. Одновременно сохраняется высокой доля ликвидных активов в структуре денежных сбережений населения в условиях сдержанной сберегательной активности граждан», - пояснили в Нацбанке.
Следующие решения по ставке рефинансирования Национальный банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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