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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ ОБМЕННОГО ПУНКТА № 3 В МИНСКЕ
10:53 21.06.2023
ЗАО «Цептер Банк» возобновил работу обменного пункта № 3 в Минске (ул. Тимирязева, 127).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, расположенный в гипермаркете MILE обменный пункт работает каждый день, включая субботу и воскресенье, с 09:45 до 18:50.
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