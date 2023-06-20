БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ ОБМЕННОГО ПУНКТА № 3 В МИНСКЕ

10:53 21.06.2023 ЗАО «Цептер Банк» возобновил работу обменного пункта № 3 в Минске (ул. Тимирязева, 127). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, расположенный в гипермаркете MILE обменный пункт работает каждый день, включая субботу и воскресенье, с 09:45 до 18:50.