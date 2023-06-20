|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ НОЧЬЮ 23 ИЮНЯ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ
09:47 21.06.2023
23 июня 2023 года в период с 03:20 до 04:00 будут проводиться плановые технические работы на стороне ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «БСБ Банк», во время проведения работ возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.06.2023
Курсы в банках
на 21.06.2023
Конвертация в банках
на 21.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте