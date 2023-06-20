23 июня 2023 года в период с 03:20 до 04:00 будут проводиться плановые технические работы на стороне ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «БСБ Банк», во время проведения работ возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.