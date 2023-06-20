ОАО «Cбер Банк» сообщило о завершении с 1 июля Бонусной программы лояльности по картам DanaCard.

«Обменять накопленные баллы на платформе sberbank.bestcard.by в рамках программы лояльности Бонусная программа возможно до 30 июня 2023 года (включительно). С 1 июля 2023 года для держателей DanaCard сайт будет не доступен», - говорится в сообщении финучреждения.

Ознакомиться с новой редакцией условий предоставления банковского продукта: платежная кобрендинговая карточка DanaCard можно здесь.