БНБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ПЛАТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

11:28 20.06.2023 ОАО «БНБ-Банк» 22 июня 2023 года вносит изменения в Сборник платы (вознаграждений) для юридических и физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, нововведения для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей следующие. В Сборник платы внесены изменения в размер комиссии за проведение международных переводов на условиях OUR: для долларов США: 0,15% (мин. 200 USD, макс.290 USD); для евро: 0,15% (мин. 200 EUR, макс.290 EUR) и для китайских юаней: 0,1% от суммы (мин. 19 USD, макс. 250 USD). При обслуживании на пакетах услуг размер комиссии за проведение международных переводов в долларах США, евро, китайских юанях на условиях OUR не меняется. Введена комиссия за исполнение банковского перевода по платежным требованиям с акцептом, выставленным к счету клиента, в размере 4 BYN. Что касается изменений для физических лиц, то теперь перевыпустить зарплатные карточки White Card (BYN), «Optima, выпущенные в рамках зарплатных проектов Эксклюзив, Базовый, Свободный, Выгодный, Премиальный, можно только с закрытием счета и открытием нового счета в рамках продукта Maxima Debit. Временно приостанавливается выпуск карточек Visa Gold: в рамках продуктов Gold (BYN, USD, EUR, RUB), SMArt Gold Партнер, «Карта учредителя»; в рамках зарплатных проектов (за исключением зарплатного проекта 3D IT SoftClub); дополнительных карточек Instant Gold.