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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРЕКРАЩАЕТ РАБОТУ ЧАТ ПОДДЕРЖКИ БЕЛИНВЕСТБАНКА В МЕССЕНДЖЕРЕ TELEGRAM


09:50 20.06.2023

С 20 июня 2023 года прекращает работу чат поддержки ОАО «Белинвестбанк» (Belinvestbank Support Chat) в мессенджере Telegram. Об этом сообщает Telegram-канал финансового учреждения.

«Для того, чтобы получить консультацию по продуктам и услугам банка, узнать об актуальных акциях, работе интересующих подразделений, воспользуйтесь нашим чат-ботом @Belinvestbank_Official_Bot. Ссылка на него всегда закреплена в «Описании». Если в чат-боте вы не нашли ответ на свой вопрос и необходимо связаться со специалистами Контакт-центра, выберите пункт «Соединить с оператором», - говорится в сообщении.

Контакт-центр Белинвестбанка работает 24/7/365. Задать вопрос специалисту или уточнить всю интересующую информацию можно также по телефонам 146 и 8 (017) 239-02-39 или с помощью сервиса «Онлайн-консультант» на сайте банка.
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