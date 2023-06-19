ЗАО «Цептер Банк» с 17 июня расширило возможности по кредитованию любой продукции Zepter.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по продукту «Цептер Клуб» добавился еще один вариант кредита и внесены изменения в существующие варианты.

Благодаря новому варианту кредитования расширяется срок пользования кредитом до 36 месяцев. Процентная ставка в этом случае составит 4,99% первые 12 месяцев, последующие месяцы – 14,89% годовых. Минимальная сумма кредита начинается с 1000 белорусских рублей, максимальная сумма составит 15 тыс. рублей.

По первому варианту кредитования внесены изменения лишь в части максимальной суммы (увеличена с 10 тыс. до 15 тыс. белорусских рублей).

По второму варианту кредитования внесены изменения в ставке (сейчас первые 12 месяцев действует ставка всего 4,99%), в минимальной сумме кредита (снижена с 3000 до 1000 рублей) и максимальной суммы (увеличена с 10 тыс. до 15 тыс. белорусских рублей).

Все три варианта кредитования все так же позволяют приобрести любую продукцию Zepter без первоначального взноса.

Обязательными условиями являются:

минимальный итоговый среднемесячный доход заявителя не менее 500 белорусских рублей;

возраст не менее 21 года на дату оформления заявления-анкеты на получение кредита;

постоянная регистрация на территории Беларуси;

стаж на последнем месте работы не менее трех месяцев (кроме пенсионеров).