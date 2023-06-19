ОАО «Сбер Банк» с 17 июля 2023 года вносит изменения в условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, произойдет изменение времени исполнения платежных поручений клиентов на перевод драгоценных металлов на счета, открытые в других Банках.

Кроме того, изменится возможность предоставления заявок на покупку (продажу) драгоценных металлов в виде документа, переведенного в электронный вид с использованием воспроизведения собственноручной подписи уполномоченного лица клиента, осуществлённого с помощью аппаратно-программных средств (сканирования), являющего вложенным файлом в электронный документ, и переданного в Банк посредством СББОЛ (СДБО).

Кроме того, актуализирован алгоритм расчета сумм списания (зачисления*) со счета (на счет) при проведении операций по бизнес-картам банка, а также уточнены сроки вступления в силу изменений/дополнений в Условия.

С предстоящими изменениями можно ознакомиться здесь.