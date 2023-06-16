ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сегмента малый и средний бизнес новый продукт – БелВЭБ Кассу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, бесплатное многофункциональное устройство, включающее в себя POS-терминал и кассу, доступно каждому клиенту, подключившемуся к пакету расчетно-кассового обслуживания «Бизнес-Смарт».

В рамках пакета клиенты также получают подключение системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», безлимит платежей в белорусских рублях, внесение наличных денежных средств и выплату заработной платы/личного дохода по выгодным тарифам.

«Давно работая с МСБ, мы знаем, что на момент регистрации для многих клиентов покупка оборудования или получение его в аренду достаточно затратны: цена на программную кассу доходит до 1 тыс. рублей. Поэтому Банком БелВЭБ и был разработан новый пакет расчетно-кассового обслуживания «Бизнес-Смарт», включающий в себя предоставление в пользование программной кассы, которая на данный момент является самым популярным продуктом эквайринга, так как совмещают в себе обычный терминал и кассовый аппарат. Таким образом, наш банк предоставляет комплексное платежное решение для бизнес-клиентов», - считает исполнительный директор Банка БелВЭБ Виктор Апанасик.

Ежемесячная плата за обслуживание по пакету составляет 62 рубля в месяц без каких-либо дополнительных платежей и комиссий. Именно поэтому новый пакет Банка БелВЭБ – оптимальное предложение как для клиентов, только открывающих бизнес и ищущих недорогое платёжное решение, так и для опытных владельцев бизнеса, которые стремятся оптимизировать расходы на банковское обслуживание.

Оформление всего пакета услуг осуществляется за один визит в банк. Клиенту остаётся только согласовать с банком дату установки программной кассы в торговой точке.

Подробнее с условиями пакета услуг «Бизнес-Смарт» от Банка БелВЭБ можно ознакомиться здесь.