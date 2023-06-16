|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРЕДЛАГАЮТ В БАНКЕ БЕЛВЭБ
12:31 19.06.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сегмента малый и средний бизнес новый продукт – БелВЭБ Кассу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, бесплатное многофункциональное устройство, включающее в себя POS-терминал и кассу, доступно каждому клиенту, подключившемуся к пакету расчетно-кассового обслуживания «Бизнес-Смарт».
В рамках пакета клиенты также получают подключение системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк», безлимит платежей в белорусских рублях, внесение наличных денежных средств и выплату заработной платы/личного дохода по выгодным тарифам.
«Давно работая с МСБ, мы знаем, что на момент регистрации для многих клиентов покупка оборудования или получение его в аренду достаточно затратны: цена на программную кассу доходит до 1 тыс. рублей. Поэтому Банком БелВЭБ и был разработан новый пакет расчетно-кассового обслуживания «Бизнес-Смарт», включающий в себя предоставление в пользование программной кассы, которая на данный момент является самым популярным продуктом эквайринга, так как совмещают в себе обычный терминал и кассовый аппарат. Таким образом, наш банк предоставляет комплексное платежное решение для бизнес-клиентов», - считает исполнительный директор Банка БелВЭБ Виктор Апанасик.
Ежемесячная плата за обслуживание по пакету составляет 62 рубля в месяц без каких-либо дополнительных платежей и комиссий. Именно поэтому новый пакет Банка БелВЭБ – оптимальное предложение как для клиентов, только открывающих бизнес и ищущих недорогое платёжное решение, так и для опытных владельцев бизнеса, которые стремятся оптимизировать расходы на банковское обслуживание.
Оформление всего пакета услуг осуществляется за один визит в банк. Клиенту остаётся только согласовать с банком дату установки программной кассы в торговой точке.
Подробнее с условиями пакета услуг «Бизнес-Смарт» от Банка БелВЭБ можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2023
Курсы в банках
на 19.06.2023
Конвертация в банках
на 19.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте