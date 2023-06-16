ОАО «Белгазпромбанк» предупреждает о новом способе мошенничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в настоящее время в адрес клиентов поступают звонки от лиц, представляющихся «сотрудниками Национального банка», которые сообщают «о факте мошеннических действий».

Преступники просят снять наличные со счетов и «для обеспечения безопасности денежных средств» внести их на специальный счет через банкомат. Дополнительно в мессенджер жертвы обмана направляется копия документа якобы от имени Национального банка Беларуси.

«Национальный банк Республики Беларусь, ОАО «Белгазпромбанк», правоохранительные органы Республики Беларусь не звонят клиентам и не рассылают писем с подобными просьбами. Не осуществляйте перевод денежных средств на неизвестные счета, кто бы об этом ни просил. Будьте бдительны», - предупреждают в банке.