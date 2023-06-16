|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВОМ СПОСОБЕ МОШЕННИЧЕСТВА
09:59 19.06.2023
ОАО «Белгазпромбанк» предупреждает о новом способе мошенничества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в настоящее время в адрес клиентов поступают звонки от лиц, представляющихся «сотрудниками Национального банка», которые сообщают «о факте мошеннических действий».
Преступники просят снять наличные со счетов и «для обеспечения безопасности денежных средств» внести их на специальный счет через банкомат. Дополнительно в мессенджер жертвы обмана направляется копия документа якобы от имени Национального банка Беларуси.
«Национальный банк Республики Беларусь, ОАО «Белгазпромбанк», правоохранительные органы Республики Беларусь не звонят клиентам и не рассылают писем с подобными просьбами. Не осуществляйте перевод денежных средств на неизвестные счета, кто бы об этом ни просил. Будьте бдительны», - предупреждают в банке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.06.2023
Курсы в банках
на 19.06.2023
Конвертация в банках
на 19.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте