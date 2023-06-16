ОАО «АСБ Беларусбанк» с 17 июля расширяет перечень операций, по которым установлен лимит суммы транзакций по карточкам в сутки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь ограничение будет распространяться и на операции в сервисах с МСС-кодом 6538 (денежные переводы с карты на карту). По карточкам Клуба «Бархат» ограничение составляет 400 рублей в сутки, по другим дебетовым карточкам банка – 3 тыс. рублей в сутки.

Напомним, этот лимит установлен в банковских, финансовых, телекоммуникационных, компьютерных, информационных сервисах (МСС-коды: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4899, 4900, 6012, 6050, 6051, 6211, 6540).

«Данные ограничения направлены на защиту клиентов и минимизацию случаев хищения мошенниками денежных средств с их счетов путем получения от владельцев карточек информации для входа в дистанционные сервисы», - пояснили в Беларусбанке.

Суточное ограничение владелец счета может отменить. Для этого необходимо позвонить по телефону 147 или написать письменное заявление в учреждении банка.

Дополнительно позаботиться о защите денежных средств клиенты могут и самостоятельно в Интернет-банкинге и М-Банкинге с помощью сервиса «Online-лимиты». Он позволяет устанавливать ограничения по карточкам: лимиты по снятию наличных, операциям в интернете и организациях торговли и сервиса. Кроме этого, теперь в сервисе появится возможность устанавливать запрет на просмотр остатка по счету, к которому оформлена карточка.