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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ ТЕХНОБАНКА ВСТУПЯТ В СИЛУ С 27 ИЮНЯ
16:55 16.06.2023
С 27 июня 2023 года вступят в силу изменения в раздел V «Операции с банковскими платежными карточками» Тарифов на услуги, оказываемые ОАО «Технобанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся пункта 1.5 Тарифов «Выдача справок по счету»:
1.5.1 на русском языке:
срочное изготовление - 15 белорусских рублей;
в течение трех рабочих дней - 10 белорусских рубля.
1.5.2 на английском языке:
срочное изготовление - 20 белорусских рублей;
в течение трех рабочих дней - 15 белорусских рублей.
А также пункта 1.18: Предоставление заверенной выписки по счету клиента (за исключением выписки по счету при безналичном зачислении возмещения части НДС по чекам TaxFree на данный счет): за период до 3 месяцев - 2 белорусских рублей, за период свыше 3 месяцев - 5 белорусских рублей.
Раздел V «Операции с банковскими платежными карточками» дополняется пунктом 1.23: Обработка расчетных документов при переводе денежных средств за пределы банка со счета физического лица с оформлением карточки в иностранной валюте:
согласно тарифу п.п. 1.3 п.1 раздела II. Дополнительно взимается плата за оформление платежного поручения согласно п.п. 2.7 п. 2 раздела II.
Примечание 18 «Действие тарифа не распространяется на безналичные зачисления» дополняется следующим абзацем: «Производимые в соответствии с законодательством Республики Беларусь за счет республиканского и местных бюджетов, иных государственных средство по выплате процентного дохода физическим лицам по бездокументарным государственным облигациям».
Подробнее с действующим перечнем Тарифов можно ознакомиться здесь.
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