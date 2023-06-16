С 27 июня 2023 года вступят в силу изменения в раздел V «Операции с банковскими платежными карточками» Тарифов на услуги, оказываемые ОАО «Технобанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся пункта 1.5 Тарифов «Выдача справок по счету»:

1.5.1 на русском языке:

срочное изготовление - 15 белорусских рублей;

в течение трех рабочих дней - 10 белорусских рубля.

1.5.2 на английском языке:

срочное изготовление - 20 белорусских рублей;

в течение трех рабочих дней - 15 белорусских рублей.

А также пункта 1.18: Предоставление заверенной выписки по счету клиента (за исключением выписки по счету при безналичном зачислении возмещения части НДС по чекам TaxFree на данный счет): за период до 3 месяцев - 2 белорусских рублей, за период свыше 3 месяцев - 5 белорусских рублей.

Раздел V «Операции с банковскими платежными карточками» дополняется пунктом 1.23: Обработка расчетных документов при переводе денежных средств за пределы банка со счета физического лица с оформлением карточки в иностранной валюте:

согласно тарифу п.п. 1.3 п.1 раздела II. Дополнительно взимается плата за оформление платежного поручения согласно п.п. 2.7 п. 2 раздела II.

Примечание 18 «Действие тарифа не распространяется на безналичные зачисления» дополняется следующим абзацем: «Производимые в соответствии с законодательством Республики Беларусь за счет республиканского и местных бюджетов, иных государственных средство по выплате процентного дохода физическим лицам по бездокументарным государственным облигациям».

Подробнее с действующим перечнем Тарифов можно ознакомиться здесь.