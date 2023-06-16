ОАО «Белгазпромбанк» расширяет возможности по оформлению платежных карточек «Профи» для самозанятых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 18 июля 2023 года выпуск расчетной карточки «Профи» будет доступен не только в белорусских рублях, но и в долларах США и евро.

В настоящий момент можно получить расчетную карточку для самозанятых только в белорусских рублях.

В связи с началом выпуска карточек «Профи» в иностранной валюте пункт 1.1 главы 7.11 Раздела VII Перечня вознаграждений за операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк», изложен в новой редакции.

С полным перечнем изменений, внесенных в Перечень вознаграждений для физических лиц, в новой редакции можно ознакомиться здесь.