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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОФОРМИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ «ПРОФИ» ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ МОЖНО БУДЕТ В ИНВАЛЮТЕ


14:47 16.06.2023

ОАО «Белгазпромбанк» расширяет возможности по оформлению платежных карточек «Профи» для самозанятых.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 18 июля 2023 года выпуск расчетной карточки «Профи» будет доступен не только в белорусских рублях, но и в долларах США и евро.

В настоящий момент можно получить расчетную карточку для самозанятых только в белорусских рублях.

В связи с началом выпуска карточек «Профи» в иностранной валюте пункт 1.1 главы 7.11 Раздела VII Перечня вознаграждений за операции физических лиц, проводимые ОАО «Белгазпромбанк», изложен в новой редакции.

С полным перечнем изменений, внесенных в Перечень вознаграждений для физических лиц, в новой редакции можно ознакомиться здесь.
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