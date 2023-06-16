БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖЕ ОБЛИГАЦИЙ 254-ГО ВЫПУСКА

13:42 16.06.2023 ОАО «Белагропромбанк» приостанавливает сделки по продаже облигаций 254-го выпуска. «В соответствии с эмиссионными документами в период с 16 по 19 июня 2023 года будет приостановлено совершение сделок по продаже облигаций 254-го выпуска в связи с формированием реестра владельцев облигаций для целей выплаты дохода по данному выпуску», - говорится в сообщении финучреждения.