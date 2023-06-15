ЗАО «РРБ-Банк» с 19 июня 2023 года изменяет тариф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за одну конкретную операцию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, тариф на обслуживание в системе «Интернет-Банк» установлен в размере 15 белорусских рублей в месяц.

При этом уточняется, что вознаграждение взимается пропорционально фактическому количеству календарных дней пользования системой. Плата не берется с клиентов-нерезидентов и в случае, если клиент имеет только вкладной (депозитный) счет.