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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК С 19 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП ЗА ОДНУ КОНКРЕТНУЮ ОПЕРАЦИЮ
12:40 16.06.2023
ЗАО «РРБ-Банк» с 19 июня 2023 года изменяет тариф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за одну конкретную операцию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, тариф на обслуживание в системе «Интернет-Банк» установлен в размере 15 белорусских рублей в месяц.
При этом уточняется, что вознаграждение взимается пропорционально фактическому количеству календарных дней пользования системой. Плата не берется с клиентов-нерезидентов и в случае, если клиент имеет только вкладной (депозитный) счет.
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