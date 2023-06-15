ОАО «Банк Дабрабыт» предлагает выпустить виртуальную карточку БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в рамках пакета услуг «Спраўная».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, виртуальная карточка выпускается мгновенно и бесплатно обслуживается. Предусмотрены также манибэк в размере 1,11% за покупки, бесплатное СМС-оповещение и дополнительный доход 3% на остаток на счете.

Чтобы выпустить виртуальную карточку, необходимо войти в «Дабрабыт-онлайн», выбрать вкладку «Продукты» и перейти в раздел «Карточки». Листая карточки справа налево, следует выбрать «Cпраўная Інтернет-картка».

Далее можно ознакомиться с условиями договора и нажать «Заказать карточку».