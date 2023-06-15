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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПРЕДЛАГАЕТ ВИРТУАЛЬНУЮ КАРТОЧКУ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ В РАМКАХ ПАКЕТА УСЛУГ «СПРАЎНАЯ»
11:49 16.06.2023
ОАО «Банк Дабрабыт» предлагает выпустить виртуальную карточку БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в рамках пакета услуг «Спраўная».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, виртуальная карточка выпускается мгновенно и бесплатно обслуживается. Предусмотрены также манибэк в размере 1,11% за покупки, бесплатное СМС-оповещение и дополнительный доход 3% на остаток на счете.
Чтобы выпустить виртуальную карточку, необходимо войти в «Дабрабыт-онлайн», выбрать вкладку «Продукты» и перейти в раздел «Карточки». Листая карточки справа налево, следует выбрать «Cпраўная Інтернет-картка».
Далее можно ознакомиться с условиями договора и нажать «Заказать карточку».
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