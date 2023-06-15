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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖИЛИ СНИЖАТЬСЯ В МАЕ 2023 ГОДА
10:59 16.06.2023
Ставки по кредитам в Беларуси в мае 2023 г продолжили снижаться. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Так, средняя процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленным юридическим лицам в рублях (без учета льготных), в мае составила 8,5% годовых, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, для физических лиц - 10,6% годовых, уменьшившись на 0,2%.
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