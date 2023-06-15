Ставки по кредитам в Беларуси в мае 2023 г продолжили снижаться. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Так, средняя процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленным юридическим лицам в рублях (без учета льготных), в мае составила 8,5% годовых, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%, для физических лиц - 10,6% годовых, уменьшившись на 0,2%.