БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК ПРЕКРАТИЛ ПОПОЛНЕНИЕ РЯДА ВКЛАДОВ

10:37 16.06.2023 ЗАО «БТА Банк» с 15 июня 2023 года приостановило пополнение ряда вкладов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостановлено пополнение следующих вкладов: Алтын безотзывный Online USD – вклады, открытые до 16 мая 2023 года включительно; Алтын безотзывный USD – вклады, открытые до 16 мая 2023 года включительно; Алтын безотзывный Online EUR – вклады, открытые до 31 мая 2023 года включительно; Алтын безотзывный EUR – вклады, открытые до 31 мая 2023 года включительно; Алтын отзывный USD - вклады, открытые до 14 июня 2023 года включительно; Алтын отзывный EUR - вклады, открытые до 14 июня 2023 года включительно; Вдвойне удобно - вклады, открытые до 14 июня 2023 года включительно; Алтын отзывный Online USD – вклады, открытые до 14 июня 2023 года включительно; Алтын отзывный Online EUR – вклады, открытые до 14 июня 2023 года включительно.