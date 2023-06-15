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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК ПРЕКРАТИЛ ПОПОЛНЕНИЕ РЯДА ВКЛАДОВ
10:37 16.06.2023
ЗАО «БТА Банк» с 15 июня 2023 года приостановило пополнение ряда вкладов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостановлено пополнение следующих вкладов:
Алтын безотзывный Online USD – вклады, открытые до 16 мая 2023 года включительно;
Алтын безотзывный USD – вклады, открытые до 16 мая 2023 года включительно;
Алтын безотзывный Online EUR – вклады, открытые до 31 мая 2023 года включительно;
Алтын безотзывный EUR – вклады, открытые до 31 мая 2023 года включительно;
Алтын отзывный USD - вклады, открытые до 14 июня 2023 года включительно;
Алтын отзывный EUR - вклады, открытые до 14 июня 2023 года включительно;
Вдвойне удобно - вклады, открытые до 14 июня 2023 года включительно;
Алтын отзывный Online USD – вклады, открытые до 14 июня 2023 года включительно;
Алтын отзывный Online EUR – вклады, открытые до 14 июня 2023 года включительно.
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