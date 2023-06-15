ОАО «Технобанк» с 16 июня 2023 года вносит изменения в Тарифы на услуги «Расчетное и кассовое обслуживание в иностранной валюте» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по зачислению денежных средств на текущий (расчетный) счет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся следующих пунктов тарифов:

2.12.1 в EUR, поступивших клиенту через корреспондентские счета в банках-резидентах - 2% от суммы. Плата не взимается в случае возврата платежа.

2.12.3 в USD, поступивших клиенту через иные корреспондентские счета, открытые в банках-нерезидентах, за исключением корреспондентских счетов, открытых в банках Китая - 0,5% от суммы, минимум 100 долларов США. Плата не взимается в случае возврата платежа.

Подробнее с перечнем Тарифов можно ознакомиться здесь.