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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
09:54 16.06.2023
ОАО «Технобанк» с 16 июня 2023 года вносит изменения в Тарифы на услуги «Расчетное и кассовое обслуживание в иностранной валюте» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по зачислению денежных средств на текущий (расчетный) счет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся следующих пунктов тарифов:
2.12.1 в EUR, поступивших клиенту через корреспондентские счета в банках-резидентах - 2% от суммы. Плата не взимается в случае возврата платежа.
2.12.3 в USD, поступивших клиенту через иные корреспондентские счета, открытые в банках-нерезидентах, за исключением корреспондентских счетов, открытых в банках Китая - 0,5% от суммы, минимум 100 долларов США. Плата не взимается в случае возврата платежа.
Подробнее с перечнем Тарифов можно ознакомиться здесь.
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