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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК СООБЩИЛ О ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМИТЬ СТРАХОВКУ «ФИНАНСЫ ПОД ЗАЩИТОЙ» ОНЛАЙН
14:52 15.06.2023
Клиентам Беларусбанка стал доступен еще один способ дистанционного оформления договоров добровольного комплексного страхования банковских счетов «Финансы под защитой».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь это можно сделать на сайте belarusbank.by. Кроме того, услуга по-прежнему предоставляется через Интернет-банкинг, а также в отделениях банка при получении платежной карточки.
«Финансы под защитой» – уникальный продукт, не имеющий аналогов на рынке. Оформив эту страховку, можно получить компенсацию в случае неправомерного списания денег со счета, открытого в Беларусбанке, возместить средства за перевыпуск утерянной карточки, а также покрыть расходы, в том числе судебные, за незаконно оформленный кредит.
Договор заключается на 1 год и действует в любой стране мира. При страховой сумме 2 тыс. рублей полис обойдется в 30 рублей.
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