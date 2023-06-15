Клиентам Беларусбанка стал доступен еще один способ дистанционного оформления договоров добровольного комплексного страхования банковских счетов «Финансы под защитой».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь это можно сделать на сайте belarusbank.by. Кроме того, услуга по-прежнему предоставляется через Интернет-банкинг, а также в отделениях банка при получении платежной карточки.

«Финансы под защитой» – уникальный продукт, не имеющий аналогов на рынке. Оформив эту страховку, можно получить компенсацию в случае неправомерного списания денег со счета, открытого в Беларусбанке, возместить средства за перевыпуск утерянной карточки, а также покрыть расходы, в том числе судебные, за незаконно оформленный кредит.

Договор заключается на 1 год и действует в любой стране мира. При страховой сумме 2 тыс. рублей полис обойдется в 30 рублей.