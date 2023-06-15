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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАТЫ КАРТОЧКАМИ ПРИОРБАНКА ЧЕРЕЗ БЕЛКАРТ PAY СТАЛИ ШИРЕ
12:57 15.06.2023
Владельцам смартфонов Huawei с NFC-модулем и фирменной оболочкой EMUI 12.0 и выше стало доступно мобильное приложение БЕЛКАРТ PAY.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, сервис позволяет рассчитываться за покупки карточками БЕЛКАРТ Приорбанка с помощью смартфона в любом терминале с поддержкой бесконтактной оплаты.
БЕЛКАРТ PAY работает по всей Беларуси и в странах ближнего зарубежья. С помощью установленного на телефоне мобильного приложения можно платить в магазинах, аптеках, кафе, ресторанах и фитнес-центрах.
Приложение можно загрузить в магазине AppGallery, затем установить на телефон и придумать PIN-код. Чтобы добавить карточку Приорбанка, нужно приложить ее к обратной стороне смартфона или ввести реквизиты вручную.
Все операции в БЕЛКАРТ PAY защищены шифрованием. Реквизиты карточки не хранятся в смартфоне и не видны при совершении платежей. Вместо номера карточки используется токен – зашифрованный цифровой код.
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