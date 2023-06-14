|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
10:11 15.06.2023
В мобильном приложении для корпоративных клиентов Belapb Business на платформе Android и iOS реализован функционал «Пакет документов для зачисления денежных средств на счета физических лиц по списку с платежными поручениями и справкой».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», с помощью функционала можно формировать пакет документов на перечисление заработной платы, личного дохода индивидуального предпринимателя и осуществлять прочие выплаты. Требования к заполнению пакета документов в подсистеме «Мобильный Банк» аналогичны требованиям, действующим в подсистеме «Интернет-Клиент».
Чтобы воспользоваться новым функционалом, достаточно обновить приложение на своем мобильном устройстве либо скачать его бесплатно в Google Play/App Store. В ближайшее время функционал будет доступен и на платформе Huawei.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2023
Курсы в банках
на 15.06.2023
Конвертация в банках
на 15.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте