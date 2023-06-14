В мобильном приложении для корпоративных клиентов Belapb Business на платформе Android и iOS реализован функционал «Пакет документов для зачисления денежных средств на счета физических лиц по списку с платежными поручениями и справкой».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк», с помощью функционала можно формировать пакет документов на перечисление заработной платы, личного дохода индивидуального предпринимателя и осуществлять прочие выплаты. Требования к заполнению пакета документов в подсистеме «Мобильный Банк» аналогичны требованиям, действующим в подсистеме «Интернет-Клиент».

Чтобы воспользоваться новым функционалом, достаточно обновить приложение на своем мобильном устройстве либо скачать его бесплатно в Google Play/App Store. В ближайшее время функционал будет доступен и на платформе Huawei.