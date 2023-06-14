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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛИМИТ ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
18:23 14.06.2023
В ОАО «Белагропромбанк» с 13 июня 2023 года изменился максимальный лимит овердрафтного кредитования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, максимальный лимит овердрафта установлен в размере 15 тыс. белорусских рублей вне зависимости от вида карточного продукта и пакета зарплатного счета.
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