В ОАО «Белагропромбанк» с 13 июня 2023 года изменился максимальный лимит овердрафтного кредитования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, максимальный лимит овердрафта установлен в размере 15 тыс. белорусских рублей вне зависимости от вида карточного продукта и пакета зарплатного счета.