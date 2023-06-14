ВТБ (Беларусь) открыл доступ к оформлению кредитных карт банка для клиентов, осуществляющих ремесленную деятельность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на выбор они могут открыть продукты «Портмоне 2.0», PLAT/ON или карту рассрочки «Черепаха» с лимитом до 5 тысяч белорусских рублей.

Оформить кредитную карту ремесленники могут в офисе или кредитном центре банка. Для этого понадобится паспорт и справка об осуществлении ремесленной деятельности.

«Кредитные карты ВТБ (Беларусь) – один из самых популярных у физлиц платежных инструментов. Более 50% карт мгновенно активируются и начинают использоваться в течение нескольких дней после выпуска. Возможность оформить «кредитку» ремесленникам позволит расширить доступные на рынке механизмы кредитования деятельности этой сферы. При этом средства можно использовать, быстро развивая и кратно масштабируя свое дело», – отметил начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем ВТБ (Беларусь) Владимир Мильгуй.

Классическая кредитная карта «Портмоне 2.0» с фиксированной ставкой рассчитана на тех, кому средства нужны здесь и сейчас. Карта PLAT/ON с бонусным периодом до 110 дней подходит для ежедневных покупок. «Черепаха» позволяет оплачивать товары в рассрочку на срок до 12 месяцев в сети из 9 тысяч магазинов-партнеров.