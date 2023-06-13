ОАО «Банк Дабрабыт» с 12 июня 2023 года приостановило заключение договоров срочных банковских вкладов (депозитов) в долларах США и евро. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Ознакомиться с подробной информацией, а также рассчитать возможную доходность по вкладу (депозиту) можно здесь.