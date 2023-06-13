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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ВКЛАДОВ В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО
12:18 14.06.2023
ОАО «Банк Дабрабыт» с 12 июня 2023 года приостановило заключение договоров срочных банковских вкладов (депозитов) в долларах США и евро. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
Ознакомиться с подробной информацией, а также рассчитать возможную доходность по вкладу (депозиту) можно здесь.
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