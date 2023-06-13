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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОБЪЕМ СВЕДЕНИЙ В КРЕДИТНОМ ОТЧЕТЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕЛИ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ - НАЦБАНК БЕЛАРУСИ


11:24 14.06.2023

При предоставлении кредитных отчетов пользователям состав включаемых в них сведений будет зависеть от цели получения отчета. Соответствующие изменения постановлением Нацбанка № 193 от 26 мая 2023 года внесены в Инструкцию о формировании кредитных историй и предоставлении кредитных отчетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, кредитный отчет, запрашиваемый пользователем для заключения кредитного договора, может содержать больше сведений, чем кредитный отчет, запрашиваемый для целей, не связанных с возникновением денежных обязательств.

Формы кредитных отчетов в зависимости от цели получения будут определены после внесения изменений в постановление правления Национального банка № 375 «О формах предоставляемых кредитных отчетов» от 22 августа 2018 г.

Кроме того, с 1 сентября 2023 года источники формирования кредитной истории будут предоставлять информацию о кредитной сделке в Кредитный регистр на следующий рабочий день после ее заключения. Сейчас такая информация предоставляется в течение трех рабочих дней.

Ожидается, что эти меры «позволят повысить защищенность граждан при оформлении кредитных сделок»

Постановление вступает в силу с 4 июля 2023 г.
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