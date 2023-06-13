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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИЛ СРОК КРЕДИТОВАНИЯ ПО «БОЛЬШИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ»
09:53 14.06.2023
ОАО «Белагропромбанк» с 13 июня 2023 года увеличило срок кредитования по кредиту «Большие возможности» до семи лет. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
Напомним, размер ставки по кредиту «Большие возможности» в первые 180 дней составляет 13,5%, со 181-го дня - 14,66% годовых (СР+4,91 п.п.). Процентная ставка за пользование кредитом является переменной и изменяется в день изменения ставки рефинансирования Национального банка.
Минимальная сумма кредита - 100 белорусских рублей.
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