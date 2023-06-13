ОАО «Белагропромбанк» с 13 июня 2023 года увеличило срок кредитования по кредиту «Большие возможности» до семи лет. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Напомним, размер ставки по кредиту «Большие возможности» в первые 180 дней составляет 13,5%, со 181-го дня - 14,66% годовых (СР+4,91 п.п.). Процентная ставка за пользование кредитом является переменной и изменяется в день изменения ставки рефинансирования Национального банка.

Минимальная сумма кредита - 100 белорусских рублей.