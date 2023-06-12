БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ОТКРЫВАЕТ В НЕСВИЖЕ ЗОНУ КРУГЛОСУТОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

10:58 13.06.2023 ОАО «Белгазпромбанк» открывает зону круглосуточного обслуживания в Несвиже (ул. Белорусская, 7-3). Как сообщается в Telegram-канале финчреждения, теперь в режиме «24/7» в ЦБУ № 504 клиенты в любое время дня и ночи могут самостоятельно получить широкий спектр услуг: пополнить банковские карты, снять наличные, совершить платежи, сдать торговую выручку.