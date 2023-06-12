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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ОТКРЫВАЕТ В НЕСВИЖЕ ЗОНУ КРУГЛОСУТОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
10:58 13.06.2023
ОАО «Белгазпромбанк» открывает зону круглосуточного обслуживания в Несвиже (ул. Белорусская, 7-3).
Как сообщается в Telegram-канале финчреждения, теперь в режиме «24/7» в ЦБУ № 504 клиенты в любое время дня и ночи могут самостоятельно получить широкий спектр услуг: пополнить банковские карты, снять наличные, совершить платежи, сдать торговую выручку.
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