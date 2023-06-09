ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает новый летний кредит.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить кредит «Лето с Беларусбанком» можно с 12 июня по 31 августа в каналах дистанционного банковского обслуживания (Интернет-банкинг, М-банкинг, корпоративный сайт).

Кредит выдается на 5 лет с фиксированной в грейс-периоде процентной ставкой 12%. После его завершения она составит ставку рефинансирования Национального банка + 4,15%. Кроме того, по кредиту предусмотрена отсрочка погашения основного долга в течение 3 месяцев.

Размер кредита зависит от платежеспособности кредитополучателя, а максимальная сумма составляет 400 базовых величин (14 800 белорусских рублей).

Кредит оформляется только дистанционно, без поручителей и страховок. Средства будут зачислены на текущий счет кредитополучателя, доступ к которому обеспечен при использовании дебетовой карточки, в том числе виртуальной.