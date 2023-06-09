|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ
09:54 12.06.2023
ОАО «Белагропромбанк» информирует с 10 июня 2023 года изменило размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в белорусских рублях в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять: в белорусских рублях - до 12,25% годовых; в долларах США - до 1,90% годовых; в евро - до 1,30% годовых; в российских рублях - до 10,00% годовых.
Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2023
Курсы в банках
на 12.06.2023
Конвертация в банках
на 12.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте