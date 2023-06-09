ОАО «Белагропромбанк» информирует с 10 июня 2023 года изменило размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в белорусских рублях в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять: в белорусских рублях - до 12,25% годовых; в долларах США - до 1,90% годовых; в евро - до 1,30% годовых; в российских рублях - до 10,00% годовых.

Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться здесь.