БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ) БЕЛИНВЕСТБАНКА ВСТУПЯТ В СИЛУ С 30 ИЮНЯ

11:47 09.06.2023 Внесены изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения вступают в силу с 30 июня 2023 года. Подробнее с ними можно ознакомиться здесь. Сборник размеров платы (вознаграждений) находится по ссылке.