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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ) БЕЛИНВЕСТБАНКА ВСТУПЯТ В СИЛУ С 30 ИЮНЯ
11:47 09.06.2023
Внесены изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «Белинвестбанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения вступают в силу с 30 июня 2023 года. Подробнее с ними можно ознакомиться здесь.
Сборник размеров платы (вознаграждений) находится по ссылке.
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