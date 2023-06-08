«Приорбанк» ОАО с 30 июня 2023 года закрывает ЦБУ 602/2 в Ошмянах (ул. Советская, 75).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для совершения необходимых операций рекомендуется воспользоваться мобильным приложением Prior Online, а также интернет-банком для бизнеса.

В банке напомнили, что совершать операции с наличностью, в том числе вносить выручку, можно в зоне самообслуживания, которая продолжит свою работу в обычном режиме.