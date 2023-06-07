ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.06.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ДЕТСКОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ MOBITEEN БЕЛАРУСБАНКА СТАЛО ДОСТУПНО НА IOS


11:20 08.06.2023

Владельцам смартфонов под управлением ОС iOS стало доступно детское мобильное приложение MobiTeen, которое запустили Беларусбанк и Белкарт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, MobiTeen — это финансовое мобильное приложение, предназначенное для детей от 6 до 18 лет и их родителей, которое станет отличным инструментом для обучения детей распоряжению первыми финансами. Взрослые благодаря MobiTeen смогут контролировать расходы детей, переводить им деньги, а также видеть на карте местоположение своего ребенка.

Приложение бесплатное. Им могут воспользоваться владельцы мобильных телефонов как на базе OC iOS 11 и выше (скачать MobiTeen можно здесь и MobiTeen.Parents здесь), так и на базе ОС Android версии 6.0 и выше (скачать можно здесь).

Ознакомиться с порядком использования сервиса можно здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.06.2023
валюта курс
EUR 3.1303
USD 2.9262
RUB 3.6426
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9262 +0.0036
RUB 3.6426 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1520 3.1600
USD 2.9270 2.9350
RUB 2.7000 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0770
EUR/RUB 86.0000 114.7000
USD/RUB 80.1000 106.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте