Владельцам смартфонов под управлением ОС iOS стало доступно детское мобильное приложение MobiTeen, которое запустили Беларусбанк и Белкарт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, MobiTeen — это финансовое мобильное приложение, предназначенное для детей от 6 до 18 лет и их родителей, которое станет отличным инструментом для обучения детей распоряжению первыми финансами. Взрослые благодаря MobiTeen смогут контролировать расходы детей, переводить им деньги, а также видеть на карте местоположение своего ребенка.

Приложение бесплатное. Им могут воспользоваться владельцы мобильных телефонов как на базе OC iOS 11 и выше (скачать MobiTeen можно здесь и MobiTeen.Parents здесь), так и на базе ОС Android версии 6.0 и выше (скачать можно здесь).

Ознакомиться с порядком использования сервиса можно здесь.