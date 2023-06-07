ВТБ (Беларусь) выдает индивидуальным предпринимателям «Моментальные» https://vtb.by/moment кредиты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, скорость рассмотрения заявки составляет до 30 минут. Получить кредит можно с минимумом документов, без залога и поручительства.

Кредит выдается до 50 тыс. белорусских рублей сроком до 3 лет по ставке от 10% годовых.

Предприниматели могут оставить заявку на сайте или в интернет-банке для бизнеса.