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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УСКОРИЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ


09:47 08.06.2023

ВТБ (Беларусь) выдает индивидуальным предпринимателям «Моментальные» https://vtb.by/moment кредиты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, скорость рассмотрения заявки составляет до 30 минут. Получить кредит можно с минимумом документов, без залога и поручительства.

Кредит выдается до 50 тыс. белорусских рублей сроком до 3 лет по ставке от 10% годовых.

Предприниматели могут оставить заявку на сайте или в интернет-банке для бизнеса.
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