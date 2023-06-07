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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УСКОРИЛ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
09:47 08.06.2023
ВТБ (Беларусь) выдает индивидуальным предпринимателям «Моментальные» https://vtb.by/moment кредиты.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, скорость рассмотрения заявки составляет до 30 минут. Получить кредит можно с минимумом документов, без залога и поручительства.
Кредит выдается до 50 тыс. белорусских рублей сроком до 3 лет по ставке от 10% годовых.
Предприниматели могут оставить заявку на сайте или в интернет-банке для бизнеса.
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