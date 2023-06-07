8 июня 2023 года будет произведена замена валюты расчетов ОАО «Белагропромбанк» с международной платежной системой Mastercard с долларов США на китайский юань.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, замена валюты будет произведена по операциям, совершаемым за пределами Беларуси, в том числе в иностранных интернет-магазинах и сервисах, а также совершаемым на территории Беларуси в устройствах иных банков в иностранной валюте.

Данные изменения необходимо учитывать при совершении вышеупомянутых операций с использованием карточек международной платежной системы Mastercard Белагропромбанка в валюте, отличной от валюты счета, к которому выпущена карточка клиента.