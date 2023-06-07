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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПЕРЕВОДИТ РАСЧЕТЫ С MASTERCARD В КИТАЙСКИЕ ЮАНИ ПО НЕКОТОРЫМ ОПЕРАЦИЯМ
17:46 07.06.2023
8 июня 2023 года будет произведена замена валюты расчетов ОАО «Белагропромбанк» с международной платежной системой Mastercard с долларов США на китайский юань.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, замена валюты будет произведена по операциям, совершаемым за пределами Беларуси, в том числе в иностранных интернет-магазинах и сервисах, а также совершаемым на территории Беларуси в устройствах иных банков в иностранной валюте.
Данные изменения необходимо учитывать при совершении вышеупомянутых операций с использованием карточек международной платежной системы Mastercard Белагропромбанка в валюте, отличной от валюты счета, к которому выпущена карточка клиента.
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