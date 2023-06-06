Приорбанк запустил бесплатное обслуживание для бизнеса на полгода.

Им могут воспользоваться ИП и юридические лица, которые откроют счет в банке в течение 90 дней с момента регистрации бизнеса.

В пакет MS Business входят безлимит рублевых платежей, бесплатная корпоративная карточка, бесплатные зарплатные карточки, перечисление зарплаты и дохода индивидуального предпринимателя без комиссии.

Кроме того, предусмотрен безлимит на внесение наличных рублей через платежно-справочные терминалы Приорбанка и возможность бесплатно подключить мобильный эквайринг Prior SoftPos.

«Мы считаем важным поддерживать предпринимателей, которые запускают новый бизнес. Наше предложение позволит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снизить издержки и сосредоточиться на развитии своего дела, тогда как банк возьмет на себя повседневные заботы. Кроме того, это хорошая возможность в полной мере оценить все сервисы, которые может предоставить банк», – пояснили в Приорбанке.

Предложение действует по 31 августа 2023 года. Чтобы им воспользоваться, нужно оставить заявку на сайте банка.