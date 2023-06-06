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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
09:41 07.06.2023
ОАО «Белгазпромбанк» с 7 июня 2023 года изменяет ставки по вкладам физических лиц в валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, устанавливаются следующие размеры процентных ставок по вновь оформляемым срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в евро и российских рублях:
"На 7 месяцев безотзывный – лояльный" в евро - 0,4% годовых;
"На 13 месяцев безотзывный – лояльный» в евро - 0,8% годовых;
"На 25 месяцев безотзывный – лояльный» в евро - 1,25% годовых;
"На 25 месяцев безотзывный – лояльный плюс» в евро (для нерезидентов) - 1,25% годовых;
"На 3 месяца безотзывный – лояльный" в российских рублях - 6,5% годовых;
"На 7 месяцев безотзывный – лояльный" в российских рублях - 8,5% годовых;
"На 25 месяцев безотзывный – лояльный» в российских рублях - 9,5% годовых.
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