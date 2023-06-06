БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ВАЛЮТНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

09:41 07.06.2023 ОАО «Белгазпромбанк» с 7 июня 2023 года изменяет ставки по вкладам физических лиц в валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, устанавливаются следующие размеры процентных ставок по вновь оформляемым срочным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в евро и российских рублях: "На 7 месяцев безотзывный – лояльный" в евро - 0,4% годовых; "На 13 месяцев безотзывный – лояльный» в евро - 0,8% годовых; "На 25 месяцев безотзывный – лояльный» в евро - 1,25% годовых; "На 25 месяцев безотзывный – лояльный плюс» в евро (для нерезидентов) - 1,25% годовых; "На 3 месяца безотзывный – лояльный" в российских рублях - 6,5% годовых; "На 7 месяцев безотзывный – лояльный" в российских рублях - 8,5% годовых; "На 25 месяцев безотзывный – лояльный» в российских рублях - 9,5% годовых.