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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЦЕПТЕР БАНКА ПРОЙДЕТ 12 ИЮНЯ


17:06 06.06.2023

12 июня 2023 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Цептер Банк» в заочной форме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет об объявлении и выплате дивидендов акционерам ЗАО «Цептер Банк» за 2022 год.
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