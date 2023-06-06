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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЦЕПТЕР БАНКА ПРОЙДЕТ 12 ИЮНЯ
17:06 06.06.2023
12 июня 2023 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Цептер Банк» в заочной форме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет об объявлении и выплате дивидендов акционерам ЗАО «Цептер Банк» за 2022 год.
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