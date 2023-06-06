БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЦЕПТЕР БАНКА ПРОЙДЕТ 12 ИЮНЯ

17:06 06.06.2023 12 июня 2023 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Цептер Банк» в заочной форме. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет об объявлении и выплате дивидендов акционерам ЗАО «Цептер Банк» за 2022 год.