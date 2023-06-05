|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ПОВЫШАЕТСЯ КОМИССИЯ ЗА СМЕНУ ПИН-КОДА
10:15 06.06.2023
С 6 июня БНБ-Банк вносит изменения в Сборник платы для физических лиц и юридических.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для физических лиц увеличивается комиссия за смену ПИН-кода карточки с 2 BYN до 3 BYN.
Для юрлиц увеличится комиссия за ведение счета в белорусских рублях при наличии оборота в текущем месяце и при обслуживании без использования интернет-банка или без пакета РКО, а также в случае приостановления оказания услуг по обмену документами в интернет-банке. Комиссия вырастет c 25 BYN до 35 BYN.
Кроме того, вырастет абонентская плата за обслуживание в интернет-банке c 30 BYN до 35 BYN.
Изменится также комиссия за возобновление оказания услуг по обмену электронными документами в интернет-банке, ранее приостановленной банком из-за несвоевременной оплаты услуг или нарушения клиентом иных условий договора. Теперь комиссия составит до 20 BYN.
Помимо этого, комиссия за выдачу копий документов, переданных через интернет-банк и заверенных штампом банка, составит 2 BYN за один лист.
Изменится комиссия за перевод на основании платежных поручений на бумажном носителе c 15 BYN до 20 BYN.
При этом комиссия за выдачу наличных белорусских рублей со счета составит 2,5% от суммы (мин. 5 BYN), увеличится комиссия за смену ПИН-кода корпоративной карточки с 2 BYN до 3 BYN.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2023
Курсы в банках
на 06.06.2023
Конвертация в банках
на 06.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте