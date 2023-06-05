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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БНБ-БАНКЕ ПОВЫШАЕТСЯ КОМИССИЯ ЗА СМЕНУ ПИН-КОДА


10:15 06.06.2023

С 6 июня БНБ-Банк вносит изменения в Сборник платы для физических лиц и юридических.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для физических лиц увеличивается комиссия за смену ПИН-кода карточки с 2 BYN до 3 BYN.

Для юрлиц увеличится комиссия за ведение счета в белорусских рублях при наличии оборота в текущем месяце и при обслуживании без использования интернет-банка или без пакета РКО, а также в случае приостановления оказания услуг по обмену документами в интернет-банке. Комиссия вырастет c 25 BYN до 35 BYN.

Кроме того, вырастет абонентская плата за обслуживание в интернет-банке c 30 BYN до 35 BYN.

Изменится также комиссия за возобновление оказания услуг по обмену электронными документами в интернет-банке, ранее приостановленной банком из-за несвоевременной оплаты услуг или нарушения клиентом иных условий договора. Теперь комиссия составит до 20 BYN.

Помимо этого, комиссия за выдачу копий документов, переданных через интернет-банк и заверенных штампом банка, составит 2 BYN за один лист.

Изменится комиссия за перевод на основании платежных поручений на бумажном носителе c 15 BYN до 20 BYN.

При этом комиссия за выдачу наличных белорусских рублей со счета составит 2,5% от суммы (мин. 5 BYN), увеличится комиссия за смену ПИН-кода корпоративной карточки с 2 BYN до 3 BYN.
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