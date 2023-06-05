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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ ПЕРЕВОДЫ МЕЖДУ ФИЗЛИЦАМИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ МГНОВЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
17:50 05.06.2023
Беларусбанк запустил переводы между физическими лицами в рамках системы мгновенных платежей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, система мгновенных платежей – это сервис, позволяющий осуществлять переводы в белорусских рублях между клиентами в разных банках, используя только номер телефона и название банка получателя.
Для совершения перевода необходимо быть пользователем системы «Интернет-банкинг» и иметь текущий (расчетный) банковский счет без использования банковской платежной карточки.
Отправить перевод можно только в адрес банков-участников системы мгновенных платежей. Для получения переводов на счета, открытые в ОАО «АСБ Беларусбанк», необходимо пройти регистрацию в СМП в системе Интернет-банкинг.
Подробнее о работе сервиса можно ознакомиться здесь.
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