Беларусбанк запустил переводы между физическими лицами в рамках системы мгновенных платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, система мгновенных платежей – это сервис, позволяющий осуществлять переводы в белорусских рублях между клиентами в разных банках, используя только номер телефона и название банка получателя.

Для совершения перевода необходимо быть пользователем системы «Интернет-банкинг» и иметь текущий (расчетный) банковский счет без использования банковской платежной карточки.

Отправить перевод можно только в адрес банков-участников системы мгновенных платежей. Для получения переводов на счета, открытые в ОАО «АСБ Беларусбанк», необходимо пройти регистрацию в СМП в системе Интернет-банкинг.

Подробнее о работе сервиса можно ознакомиться здесь.