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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЖАЕТ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ НА ТОВАРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
13:37 05.06.2023
ВТБ (Беларусь) снижает на 0,51% ставки по кредитам «На роднае».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финчреждения, приобрести товары белорусских брендов можно под 14,89% годовых в 190 магазинах-партнерах банка по всей стране.
В рамках экспресс-кредита «На роднае» любые товары белорусского производства доступны на специальных условиях. Кредит можно оформить на сумму до 15 тысяч белорусских рублей на срок до 1 года. Наибольшим спросом у клиентов пользуются холодильники, чайники, стиральные машины, микроволновые печи, плиты и варочные поверхности. Средний чек по кредитам составляет около 1 тысячи белорусских рублей.
«Экспресс-кредиты всегда остаются актуальными у клиентов-физлиц. Только с начала года белорусы с финансовой поддержкой ВТБ (Беларусь) приобрели свыше 14 тысяч товаров самых известных национальных производителей. Вслед за снижением ставки рефинансирования и стоимости других розничных кредитов банка мы в очередной раз улучшаем условия кредитования «народных» товаров, способствуя росту спроса на них», – отметил начальник отдела партнерских программ ВТБ (Беларусь) Ирина Абабурко.
Оформить экспресс-кредит «На роднае» можно по паспорту за несколько минут в магазинах-партнерах банка. Внесение ежемесячных платежей доступно в офисах, дистанционных сервисах всех банков Беларуси и почтовых отделениях.
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