В Беларуси ускорились темпы роста кредитования в национальной валюте. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Общий рост объема кредитов в белорусских рублях вырос на 5,9% м/м в апреле 2023 г. после 1,3% м/м в среднем за предыдущие месяцы 2023 г. Ключевым фактором ускорения стало значительное увеличение кредитования юридических лиц: 9,4% м/м в апреле по сравнению с 1,7% м/м в марте и 1,4% в феврале. Задолженность физических лиц выросла на 1,3% м/м в апреле после роста на 1,2% м/м в марте и 0,6% м/м в феврале», - отмечают аналитики.

Поясняется, что ускорение темпов роста кредитования поддерживается смягчением денежно-кредитной политики: Нацбанк понизил ключевую ставку с 12% на начало года до 10,5% на конец апреля.

«Очередное снижение ставки в мае может привести к дальнейшему расширению кредитования, что, с одной стороны, будет стимулировать деловую активность, а с другой — способствовать ускорению роста потребительских цен. Наш прогноз инфляции в 2023 г. — 7,8%», - говорится в обзоре ЕАБР.