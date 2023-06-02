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СБЕР БАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КОШЕЛЬКОВ ЮMONEY

12:46 02.06.2023 ОАО «Сбер Банк» продлевает акцию по идентификации электронных кошельков ЮMoney до конца лета. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, стоимость в период акции составляет 10 белорусских рублей. Процедура идентификации доступна в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», а также в WEB-версии.