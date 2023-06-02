|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.06.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ПРОДЛЕВАЕТ АКЦИЮ ПО ИДЕНТИФИКАЦИИ КОШЕЛЬКОВ ЮMONEY
12:46 02.06.2023
ОАО «Сбер Банк» продлевает акцию по идентификации электронных кошельков ЮMoney до конца лета.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, стоимость в период акции составляет 10 белорусских рублей.
Процедура идентификации доступна в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», а также в WEB-версии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2023
Курсы в банках
на 02.06.2023
Конвертация в банках
на 02.06.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте