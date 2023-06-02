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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК И БЕЛКАРТ ЗАПУСТИЛИ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
10:18 02.06.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» и Белкарт запустили мобильное приложение для детей - MobiTeen.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, MobiTeen — это финансовое мобильное приложение, предназначенное для детей от 6 до 18 лет и их родителей, которое станет отличным инструментом для обучения детей распоряжению первыми финансами. Взрослые благодаря MobiTeen смогут контролировать расходы детей, переводить им деньги, а также видеть на карте местоположение своего ребенка.
Приложение представлено двумя составляющими:
«детская часть» MobiTeen скачивается на мобильное устройство ребенка. Зарегистрироваться и пользоваться ею могут держатели платежных карточек Белкарт Клуба «Зебра», банковского продукта «Карта учащегося», оформленных в качестве дополнительных к счету родителя, зарегистрированного во «взрослой части»;
«взрослая часть» MobiTeen.Parents устанавливается на телефон родителя. Зарегистрироваться и пользоваться ею могут держатели любых платежных карточек Беларусбанка, независимо от платежной системы.
В MobiTeen дети могут следить за остатком средств на своей карте и списком трат, а также отправлять родителям запрос на перевод денежных средств, сопровождая его фото и комментарием. Родители в своей части приложения могут принимать запросы на переводы и подтверждать (отклонять) их либо самостоятельно инициировать перевод средств на карту ребенка, следить за расходными операциями ребенка и самое главное — отслеживать текущее местоположение ребенка, уровень заряда батареи телефона, устанавливать на карте контрольные точки и получать уведомления, если ребенок вошел и вышел из них.
Приложение полностью бесплатное и доступно владельцам мобильных устройств на базе операционной системы Android версии 6.0 и выше. Ведется работа и над версией приложения для телефонов на базе ОС iOS.
MobiTeen доступно для скачивания по ссылке.
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