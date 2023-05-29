ОАО «АСБ Беларусбанк» с 29 мая снизило до 14% годовых ставки по ранее заключенным кредитным договорам на докредитование граждан, осуществляющих либо уже осуществивших строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений с государственной поддержкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заключение дополнительного соглашения к кредитному договору на снижение процентной ставки по кредиту осуществляется путем согласия с офертой, размещенной на корпоративном сайте банка.

Подтверждением принятия оферты выступает внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере.