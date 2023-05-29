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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
12:09 30.05.2023
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 29 мая снизило до 14% годовых ставки по ранее заключенным кредитным договорам на докредитование граждан, осуществляющих либо уже осуществивших строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений с государственной поддержкой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, заключение дополнительного соглашения к кредитному договору на снижение процентной ставки по кредиту осуществляется путем согласия с офертой, размещенной на корпоративном сайте банка.
Подтверждением принятия оферты выступает внесение очередного платежа по уплате процентов за пользование кредитом в измененном размере.
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