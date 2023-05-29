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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПАКЕТ С ЭКВАЙРИНГОМ, ГДЕ ПОЧТИ ВСЕ БЕСПЛАТНО
17:23 29.05.2023
ОАО «Паритетбанк» предлагает предпринимателям пакет с эквайрингом, где почти все бесплатно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, это комплексное решение «Эквайринг-экспресс», где комиссия от транзакции начинается от 1%, предоставляется бесплатное оборудование 3 в 1 (банковский терминал с кассой, сканером штрих-кодов и принтером чеков), нет требований к оборотам компании и абонентской платы по эквайрингу, бесплатная сдача выручки, бесплатный выпуск и обслуживание корпоративной карты, неограниченное количество счетов в белорусских, российских рублях, долларах или евро.
Еще одним бонусом стали 50 включенных переводов в белорусских рублях в любые банки, при этом в рамках Paritetbank количество платежных инструкций не ограничено.
«Паритетбанк всегда уделял особое внимание работе с владельцами малого бизнеса и стремился создать условия обслуживания для юридических лиц, которые комплексно закрывают их запросы. Предложение «Эквайринг экспресс» за 70 BYN в месяц относится как раз к такому решению и подойдет предпринимателям, которые занимаются продажей товаров и оказывают услуги. Помимо выгодного обслуживания счета, наши клиенты получают оборудование для приема безналичных платежей картами всех популярных платежных систем, включая сервисы Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Android Pay и других. Это значительно повышает лояльность потребителей. При этом пользоваться торговым эквайрингом можно на выгодных условиях – банк не требует никаких дополнительных платежей», – прокомментировал Андрей Сонич, начальник управления разработки и внедрения продуктов в Паритетбанке.
Что касается тарифов на использование эквайринга, то они одни из самых низких на рынке. 1%, если оплата производится картой Паритетбанка, 1,7% при оплате картой других банков-резидентов Беларуси и 2,5% по картам-нерезидентов.
У владельцев бизнеса, которые обслуживают свои счета в Паритетбанке, есть возможность бесплатно пользоваться банковским приложением eParitet, которое входит в ТОП-2 приложений для юридических лиц в Беларуси. В eParitet можно создать платежное поручение и подписать его с помощью SMS, начислить зарплату сотрудникам, управлять банковскими продуктами, корпоративными картами, отслеживать все движения по счету и контролировать работу бухгалтера.
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