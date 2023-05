БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

CБЕР БАНК ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ BEST OFFICE AWARDS ЗА ОФИС В МИНСКЕ

13:54 29.05.2023 ОАО «Cбер Банк» стало лауреатом премии Best Office Awards 2023 в номинации «Зарубежный проект». Жюри премии высоко оценило проект новой штаб-квартиры банка в Минске, строительство которой завершилось в 2022 году. Многофункциональный комплекс площадью 19 тыс. кв. м расположен в центре города на проспекте Независимости. Офисное пространство представляет собой многообразный ландшафт с рабочими местами, зонами командной работы, переговорными, местами для сфокусированной работы, телефонными нишами, местами для занятия спортом, кофе-поинтами, библиотеками и комнатами психологической разгрузки. Сотрудники могут выбрать, где и как им будет комфортнее выполнять те или иные задачи. Помимо офисов, в здании также расположены ресторан, универсальное трансформируемое пространство с конференц-залом, музей и учебные классы. Безбарьерная среда создает свободу перемещения, а сотрудникам обеспечен бесконтактный доступ. В основе концепции, разработанной архитектурным бюро AECOM (c 2022 года — АРХИСТРА), — интеграция обновленного образа бренда Сбера через многогранность и открытость цветовых решений, использованных в интерьере пространства. Помимо этого, ключевой общемировой тенденцией, влияющей на мир дизайна и архитектуры, остается забота о физическом и ментальном комфорте сотрудников, который способствует лучшей концентрации и производительности. Международная премия Best Office Awards проводится с 2010 года. Это главная профессиональная награда в области дизайна корпоративных интерьеров на территории Восточной Европы, России и стран СНГ. Уже 12 лет участие в ней ежегодно принимают более 100 проектов бизнес-пространств и общественных интерьеров. Победители в отдельных номинациях, а также обладатель Гран-При определяются методом голосования междисциплинарного жюри, в состав которого входят эксперты в разных областях: заказчики, представители генеральных подрядчиков, консультанты, архитекторы, дизайнеры, представители СМИ. А приз получает тандем архитектора и заказчика офиса. ОАО «Сбер Банк» по объемам бизнеса и прибыли входит в Топ-3 банков Беларуси с иностранным и частным капиталом. Чистая прибыль банка по итогам 2022 года по НСФО составила BYN 150,1 млн при рентабельности капитала 18,8%.