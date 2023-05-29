ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


CБЕР БАНК ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ BEST OFFICE AWARDS ЗА ОФИС В МИНСКЕ


13:54 29.05.2023

ОАО «Cбер Банк» стало лауреатом премии Best Office Awards 2023 в номинации «Зарубежный проект».

Жюри премии высоко оценило проект новой штаб-квартиры банка в Минске, строительство которой завершилось в 2022 году.

Многофункциональный комплекс площадью 19 тыс. кв. м расположен в центре города на проспекте Независимости. Офисное пространство представляет собой многообразный ландшафт с рабочими местами, зонами командной работы, переговорными, местами для сфокусированной работы, телефонными нишами, местами для занятия спортом, кофе-поинтами, библиотеками и комнатами психологической разгрузки. Сотрудники могут выбрать, где и как им будет комфортнее выполнять те или иные задачи. Помимо офисов, в здании также расположены ресторан, универсальное трансформируемое пространство с конференц-залом, музей и учебные классы. Безбарьерная среда создает свободу перемещения, а сотрудникам обеспечен бесконтактный доступ.

В основе концепции, разработанной архитектурным бюро AECOM (c 2022 года — АРХИСТРА), — интеграция обновленного образа бренда Сбера через многогранность и открытость цветовых решений, использованных в интерьере пространства. Помимо этого, ключевой общемировой тенденцией, влияющей на мир дизайна и архитектуры, остается забота о физическом и ментальном комфорте сотрудников, который способствует лучшей концентрации и производительности.

Международная премия Best Office Awards проводится с 2010 года. Это главная профессиональная награда в области дизайна корпоративных интерьеров на территории Восточной Европы, России и стран СНГ. Уже 12 лет участие в ней ежегодно принимают более 100 проектов бизнес-пространств и общественных интерьеров. Победители в отдельных номинациях, а также обладатель Гран-При определяются методом голосования междисциплинарного жюри, в состав которого входят эксперты в разных областях: заказчики, представители генеральных подрядчиков, консультанты, архитекторы, дизайнеры, представители СМИ. А приз получает тандем архитектора и заказчика офиса.

ОАО «Сбер Банк» по объемам бизнеса и прибыли входит в Топ-3 банков Беларуси с иностранным и частным капиталом. Чистая прибыль банка по итогам 2022 года по НСФО составила BYN 150,1 млн при рентабельности капитала 18,8%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2023
валюта курс
EUR 3.1327
USD 2.9185
RUB 3.6632
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9152 -0.0033
RUB 3.6585 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1220 3.1280
USD 2.9020 2.9080
RUB 2.7000 3.6740
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0775
EUR/RUB 84.8000 113.9000
USD/RUB 78.8000 105.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте