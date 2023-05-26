ОАО «Банк БелВЭБ» с 26 мая2023 года снизило размер процентных ставок по кредитам физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрежбения, потребительские кредиты (до 100 тыс. рублей), кредиты на недвижимость (до 90% стоимости жилья), рефинансирование (до 100 тыс. рублей), овердрафт – все эти кредиты уже доступны по ставке 14,89% годовых.

Ставка по кредитной карте (с grace-периодом до 10 дней) – 14,8% годовых.

Кредит на покупку товаров белорусского производства (до 10 тыс. рублей) можно оформить с отсрочкой платежа на 6 месяцев. Договор заключается в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ без поручителей и справки о доходах. Средства предоставляются на срок до 5 лет.