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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИЛ СТАВКИ ПО НОВЫМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:59 29.05.2023
ОАО «Банк БелВЭБ» с 26 мая2023 года снизило размер процентных ставок по кредитам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучрежбения, потребительские кредиты (до 100 тыс. рублей), кредиты на недвижимость (до 90% стоимости жилья), рефинансирование (до 100 тыс. рублей), овердрафт – все эти кредиты уже доступны по ставке 14,89% годовых.
Ставка по кредитной карте (с grace-периодом до 10 дней) – 14,8% годовых.
Кредит на покупку товаров белорусского производства (до 10 тыс. рублей) можно оформить с отсрочкой платежа на 6 месяцев. Договор заключается в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ без поручителей и справки о доходах. Средства предоставляются на срок до 5 лет.
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