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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОТЕНЦИАЛ ДАЛЬНЕЙШЕГО СНИЖЕНИЯ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ БЛИЗОК К ИСЧЕРПАНИЮ - ЕАБР
09:50 29.05.2023
Потенциал дальнейшего снижения ставки рефинансирования в Беларуси близок к исчерпанию. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
В ЕАБР напомнили, что Национальный банк Беларуси принял решение снизить ставку рефинансирования с 10,0% до 9,75% с 31 мая 2023 г.
«В условиях отсутствия шоков Нацбанк продолжает смягчение монетарной политики, как это и предполагалось аналитиками ЕАБР. Это пятое снижение ставки с начала года. Основным фактором выступает замедление годового роста цен: как уже отмечалось, инфляция уменьшилась с 6% г/г в марте до 4,7% г/г в апреле», - говорится в сообщении.
ЕАБР ожидает в ближайшие месяцы сохранение низких месячных темпов роста потребительских цен, что будет формировать годовую инфляцию ниже 4-5%.
«Однако восстановление потребительского спроса и сохранение высоких темпов роста рублевой денежной массы свидетельствуют о том, что потенциал снижения ключевой ставки близок к исчерпанию», - пишут экономисты банка.
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