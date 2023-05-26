ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) реализовал возможность токенизации карт платежной системы «Мир» в мобильном приложении VTB mBank.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь добавить карту в сервис Mir Pay можно в один клик.

Чтобы настроить оплату через Mir Pay, клиенту необходимо зайти в мобильное приложение VTB mBank, выбрать виртуальную или пластиковую карту «Мир» и нажать кнопку «Добавить в Mir Pay». Информация об успешном подключении к сервису появится рядом с картой в приложении. Mir Pay доступен для устройств на платформе Android. Оплачивать покупки смартфоном можно в любом терминале, который принимает бесконтактные платежи по картам «Мир», в том числе там, где не работают другие платежные сервисы.

«В Беларуси продолжает расти доля операций с использованием сервисов мобильных платежей. С начала этого года пользователи ВТБ (Беларусь) совершили более 10 тысяч операций покупки и снятия наличных в банкоматах с использованием Mir Pay. Возможность токенизировать карты «Мир» в мобильном приложении VTB mBank сделает их использование еще более доступным и удобным. Теперь клиенты могут не только выпустить карту за 10 минут, но и в один клик привязать ее к Mir Pay в мобильном банке», – прокомментировал начальник карт-центра ВТБ (Беларусь) Олег Мельниченко.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии с международными стандартами. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

Клиенты могут оформить виртуальную или пластиковую карту «Мир» бесплатно в любом офисе банка и самостоятельно в интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank с доставкой по почте.