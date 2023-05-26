ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.05.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


КЛИЕНТЫ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СМОГУТ ДОБАВИТЬ КАРТУ В MIR PAY ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНЫЙ БАНК


13:12 26.05.2023

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) реализовал возможность токенизации карт платежной системы «Мир» в мобильном приложении VTB mBank.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь добавить карту в сервис Mir Pay можно в один клик.

Чтобы настроить оплату через Mir Pay, клиенту необходимо зайти в мобильное приложение VTB mBank, выбрать виртуальную или пластиковую карту «Мир» и нажать кнопку «Добавить в Mir Pay». Информация об успешном подключении к сервису появится рядом с картой в приложении. Mir Pay доступен для устройств на платформе Android. Оплачивать покупки смартфоном можно в любом терминале, который принимает бесконтактные платежи по картам «Мир», в том числе там, где не работают другие платежные сервисы.

«В Беларуси продолжает расти доля операций с использованием сервисов мобильных платежей. С начала этого года пользователи ВТБ (Беларусь) совершили более 10 тысяч операций покупки и снятия наличных в банкоматах с использованием Mir Pay. Возможность токенизировать карты «Мир» в мобильном приложении VTB mBank сделает их использование еще более доступным и удобным. Теперь клиенты могут не только выпустить карту за 10 минут, но и в один клик привязать ее к Mir Pay в мобильном банке», – прокомментировал начальник карт-центра ВТБ (Беларусь) Олег Мельниченко.

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии с международными стандартами. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код – токен.

Клиенты могут оформить виртуальную или пластиковую карту «Мир» бесплатно в любом офисе банка и самостоятельно в интернет-банке или мобильном приложении VTB mBank с доставкой по почте.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2023
валюта курс
EUR 3.1415
USD 2.9275
RUB 3.6680
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.05.2023
валюта курс +/-
EUR 3.1500 -0
USD 2.9185 -0.009
RUB 3.6632 -0.0048
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1280 3.1380
USD 2.9020 2.9120
RUB 2.7000 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 26.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0740 1.0770
EUR/RUB 84.8000 114.3000
USD/RUB 78.8000 105.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте